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Гендиректор «Динамо» — о тренере: ведём переговоры с кандидатами, к 24–25 июня назовём имя

Гендиректор «Динамо» — о тренере: ведём переговоры с кандидатами, к 24–25 июня назовём имя
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о кандидатах на пост главного тренера команды, а также обозначил сроки принятия решения по вопросу.

«Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры называть не буду. Что стало последней каплей при решении расстаться с Йокановичем? Это внутренний вопрос. Мы приняли это решение после матча с «Ахматом», объявили о нём и в течение нескольких дней уладили все формальности.

Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведём переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько. В последних числах июня мы выходим из отпуска, поэтому 24–25 июня — это наш дедлайн. Если мы примем решение и обо всём договоримся раньше, то и объявим раньше», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Неделю назад «Динамо» объявило об увольнении 54-летнего Йокановича с поста главного тренера.

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