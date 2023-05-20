Вратарь «Динамо» Лещук: с Йокановичем никто не понимал, во что играли. Футбол был скучный

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.

«Команда не совсем понимала футбол Йокановича? Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле: скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя.

Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

Напомним, неделю назад «Динамо» официально рассталось с 54-летним сербским наставником. После 27 туров бело-голубые располагались на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Москвичи также вылетели из Кубка России в апреле, проиграв «Акрону» в серии пенальти.