Вратарь «Крыльев» Фролов: думал, что у меня футбольная карьера закончилась

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов после победы над екатеринбургским «Уралом» в матче 28‑го тура Российской Премьер‑Лиги (3:0) признался, что думал, что его футбольная карьера закончилась.

«Насколько тяжело было возвращаться на поле после такого долгого перерыва? Я думал, что у меня футбольная карьера закончилась, началась хоккейная. Я сам не ожидал.

Ну, вышел, сыграл как мог. Что смог, то сделал. В итоге нормально получилось, ребята довольны — выиграли 3:0. Опять же, какую роль играет опыт. У меня одного больше «сухих» матчей, чем у всех остальных. Я шучу», — передаёт слова Фролова «Матч ТВ».

Матч с «Уралом» стал первым для 35-летнего Фролова с 21 апреля 2021 года — тогда российский вратарь сыграл с «Ахматом» в Кубке России. Во встрече с «Уралом» он появился на поле со скамейки запасных, заменив получившего травму Ивана Ломаева.