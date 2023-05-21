Вратарь «Крыльев» Фролов: думал, что у меня футбольная карьера закончилась

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов после победы над екатеринбургским «Уралом» в матче 28‑го тура Российской Премьер‑Лиги (3:0) признался, что думал, что его футбольная карьера закончилась.
«Насколько тяжело было возвращаться на поле после такого долгого перерыва? Я думал, что у меня футбольная карьера закончилась, началась хоккейная. Я сам не ожидал.
Ну, вышел, сыграл как мог. Что смог, то сделал. В итоге нормально получилось, ребята довольны — выиграли 3:0. Опять же, какую роль играет опыт. У меня одного больше «сухих» матчей, чем у всех остальных. Я шучу», — передаёт слова Фролова «Матч ТВ».
Матч с «Уралом» стал первым для 35-летнего Фролова с 21 апреля 2021 года — тогда российский вратарь сыграл с «Ахматом» в Кубке России. Во встрече с «Уралом» он появился на поле со скамейки запасных, заменив получившего травму Ивана Ломаева.
- 21 мая 2023
-
19:11
-
19:10
-
19:06
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:19
-
18:19
-
18:15
-
18:03
-
18:03
-
17:48
-
17:48
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:32
-
17:30