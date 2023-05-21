Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» одержали первую домашнюю победу над «Уралом» в рамках РПЛ с 1995 года

Самарские «Крылья Советов» на своём поле переиграли екатеринбургский «Урал» со счётом 3:0 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Самарцы обыграли «Урал» на домашнем стадионе в рамках высшего дивизиона чемпионата России впервые с сезона-1995.

На 45+4-й минуте счёт открыл защитник хозяев Гленн Бейл. На 52-й минуте второй мяч самарцев забил нападающий Дмитрий Цыпченко. Через восемь минут полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре довёл счёт до крупного, реализовав пенальти.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 28 матчей. «Крылья Советов» благодаря победе поднялись на 12-ю строчку, заработав 29 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).