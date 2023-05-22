Матвей Сафонов рассказал, почему пропустил игру с «Ростовом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил, почему пропустил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).
«Дали отдохнуть перед важными матчами? Думаю, что да. Как идёт подготовка к играм с ЦСКА? Мы только закончили матч с «Ростовом», поэтому пока о какой подготовке можно говорить? Если вы заметили, в последнее время многие ребята пропускали матчи. Причиной было именно то, что график тяжёлый. Буду ли играть в следующем матче? Я так не могу точно сказать», – цитирует Сафонова «РБ Спорт».
Сафонов принял участие в 26 матчах за «Краснодар» в текущем сезоне РПЛ, пропустив 41 гол. Также на счету голкипера девять игр в Кубке России.
Напомним, «Краснодар» сыграет в финале Кубка против ЦСКА, матч состоится 11 июня. В 29-м туре чемпионата России «быки» также встретятся с армейцами, матч пройдёт в Краснодаре. Заключительную игру турнира они проведут на выезде с «Ахматом». В таблице РПЛ «Краснодар» занимает шестое место, набрав 46 очков в 28 матчах.
- 22 мая 2023
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