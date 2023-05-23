Хави высказался о расистском скандале вокруг форварда «Реала» Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, который столкнулся с проявлением расизма во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Валенсией» (0:1).
«Когда происходит что-то серьёзное, вы должны остановить игру. Это воспитательный вопрос. Мне всё равно, Винисиус это или Это'о… это нужно прекратить, а оскорбление, пренебрежение — это очень неприятно. В баскетболе и теннисе такие случаи реже. Винисиус — личность. Он не футболист мадридского клуба, а человек. Любого нужно защищать, и я пользуюсь своим положением тренера «Барселоны», чтобы защищать его», — приводит слова Хави Relevo.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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