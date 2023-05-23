В Бразилии погасили огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с Винисиусом

Вчера, 22 мая, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) были выключены огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с нападающим мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Винисиусом Жуниором. Об этом сообщил UOL.
Ранее футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии». Акция в Бразилии была организована в сотрудничестве архиепископского святилища Христа-Искупителя, Бразильской конфедерации футбола (CBF) и обсерваторией расовой дискриминации в футболе. Она стартовала в 18:00 по местному времени и продлилась до 19:00.
Организаторы назвали акцию «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком и всеми теми, кто страдает от предубеждений во всём мире».
Видео: Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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