Нигматуллин: Черенков — настоящая легенда! С большим удовольствием посмотрю фильм о нём
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил идею о съёмках фильма, посвящённого экс-игроку московского «Спартака» Фёдору Черенкову.
«Фильм о Черенкове — очень интересная история. Это невероятная личность в истории российского футбола. Фёдор Фёдорович — настоящая легенда! Горжусь, что был знаком с этим человеком. С огромным удовольствием посмотрю этот художественный фильм о нём. Ещё мне было бы интересно посмотреть фильм про Дасаева. Думаю, что про него тоже можно придумать интересный сюжет в фильме», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте.
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