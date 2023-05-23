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Нигматуллин: Черенков — настоящая легенда! С большим удовольствием посмотрю фильм о нём

Нигматуллин: Черенков — настоящая легенда! С большим удовольствием посмотрю фильм о нём
Руслан Нигматуллин
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил идею о съёмках фильма, посвящённого экс-игроку московского «Спартака» Фёдору Черенкову.

«Фильм о Черенкове — очень интересная история. Это невероятная личность в истории российского футбола. Фёдор Фёдорович — настоящая легенда! Горжусь, что был знаком с этим человеком. С огромным удовольствием посмотрю этот художественный фильм о нём. Ещё мне было бы интересно посмотреть фильм про Дасаева. Думаю, что про него тоже можно придумать интересный сюжет в фильме», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте.

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