Бушманов: Черенков был легендой не только для фанатов «Спартака», но и для всего футбола

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о будущем фильме про легенду московского «Спартака» Фёдора Черенкова.

«Снять фильм — отличная идея. Я только за это. Здорово, что легенд помнят. Фёдор Черенков был легендой не только для фанатов «Спартака», но и для всего футбола. Это был отличный футболист и великолепный человек. Поэтому я считаю эту идею отличной», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте.

В составе московского «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), один раз чемпионом России (1993) и обладателем Кубка страны (1993/1994). Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.