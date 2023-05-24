Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов продлил контракт с железнодорожниками до 2026 года, сообщает пресс-служба команды.

Баринов, выступающий за основную команду «Локомотива» с 2015 года, является капитаном московского клуба. Предыдущее соглашение 26-летнего полузащитника с железнодорожниками действовало до конца июня 2024 года.

За «Локомотив» Баринов провёл 182 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.

В нынешнем сезоне чемпионата России железнодорожники за два тура до финиша занимают девятое место (39 очков). В последних двух матчах «Локомотив» встретится с московскими «Динамо» и «Торпедо».