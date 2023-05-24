Игроки «Реала» поддержали Винисиуса во время матча с «Райо Вальекано»

Игроки «Реала» поддержали своего партнёра Винисиуса во время матча 36-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», который проходит в эти минуты. Перед началом матча футболисты надели футболки с фамилией бразильца и его игровым номером (20), выразив таким образом поддержку игроку, подвергшемуся расистским оскорблениям во время игры с «Валенсией» на «Месталье» в прошлом туре.
Игроки обеих команд, кроме того, сфотографировались на фоне транспаранта с надписью: «Расисты, вон из футбола!». На трибунах «Сантьяго Бернабеу» также был развёрнут баннер: «Мы все Винисиус, с нас достаточно!». На 20-й минуте болельщики устроили футболисту овации.
Винисиус также присутствует на стадионе. Несмотря на то что его дисквалификация была отменена, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил бразильца вне заявки из-за травмы.
- 24 мая 2023
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:07
-
18:56
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
18:06