Игроки «Реала» поддержали Винисиуса во время матча с «Райо Вальекано»

Игроки «Реала» поддержали своего партнёра Винисиуса во время матча 36-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», который проходит в эти минуты. Перед началом матча футболисты надели футболки с фамилией бразильца и его игровым номером (20), выразив таким образом поддержку игроку, подвергшемуся расистским оскорблениям во время игры с «Валенсией» на «Месталье» в прошлом туре.

Игроки обеих команд, кроме того, сфотографировались на фоне транспаранта с надписью: «Расисты, вон из футбола!». На трибунах «Сантьяго Бернабеу» также был развёрнут баннер: «Мы все Винисиус, с нас достаточно!». На 20-й минуте болельщики устроили футболисту овации.

Винисиус также присутствует на стадионе. Несмотря на то что его дисквалификация была отменена, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил бразильца вне заявки из-за травмы.