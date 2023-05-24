Президент Ла Лиги Тебас публично извинился перед Винисиусом

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас извинился перед нападающим «Реала» Винисиусом за сообщение, отправленное игроку в социальных сетях в прошлое воскресенье, 21 мая, и спровоцировавшее волну критики со стороны футболиста и тех, кто его поддерживает.

«В первую очередь, я должен извиниться. Меня не так поняли в Бразилии. Я не хотел атаковать Винисиуса, но если большинство людей поняли это таким образом, то я должен извиниться. Я плохо выразился, написал это в неподходящий момент… Как угодно, но у меня не было намерения нападать на Винисиуса, я хотел лишь прояснить ситуацию, потому что Винисиус записал видео, обвиняя Ла Лигу в поддержке расизма.

Я не хочу, чтобы расисты атаковали игрока, который станет мировой звездой. Когда-то давным-давно, когда Винисиус провёл не такой блестящий первый сезон, а Месси только ушёл, меня спросили в интервью, кто теперь главная звезда в Испании, и я ответил: Винисиус. По-моему, Винисиус — главный актив «Реала» и всего испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами как можно дольше.

Мне жаль, что он стал жертвой расистов, и именно поэтому мы осуждаем каждое такое действие. И не просто осуждаем – мы предприняли специальные меры на играх с участием Винисиуса. Мы просим клубы обеспечить полную безопасность, идентифицировать хулиганов, оберегать Винисиуса персонально. Что ж, если они неправильно поняли мои намерения, я должен извиниться», – сказал Тебас в интервью ESPN.

Винисиус стал жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) и обвинил руководство Ла Лиги в потакании таким проявлениям. Тебас написал в «Твиттере», что игроком «манипулируют», и этот пост президента был очень плохо воспринят окружением игрока и теми, кто встал на его сторону. Так что даже президент испанской федерации (RFEF) Луис Рубиалес назвал Тебаса «безответственным» и попросил не воспринимать его заявления всерьёз.