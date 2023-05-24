Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: хозяева ведут после первого тайма благодаря голу Бензема

«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: хозяева ведут после первого тайма благодаря голу Бензема
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 36-го тура чемпионата Испании. Встречаются две местные команды — «Реал» и «Райо Вальекано». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 36-й тур
24 мая 2023, среда. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Бензема – 31'

На 31-й минуте «сливочных» вывел вперёд Карим Бензема: Федерико Вальверде сместился к центру и сделал пас вразрез — Бензема влетел в штрафную, обыграл голкипера и пробил по пустым воротам.

Гол Бензема. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Мадридский «Реал» в прошлом туре проиграл на выезде «Валенсии» со счётом 1:0. Матч был омрачён скандалом вокруг нападающего Винисиуса Жуниора, о чём вы можете подробно прочитать в нашем материале ниже. «Реал» (71) — занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым «Атлетико» на очко.

Материалы по теме
Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала»
Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023