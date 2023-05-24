«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: хозяева ведут после первого тайма благодаря голу Бензема

Сегодня, 24 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 36-го тура чемпионата Испании. Встречаются две местные команды — «Реал» и «Райо Вальекано». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте «сливочных» вывел вперёд Карим Бензема: Федерико Вальверде сместился к центру и сделал пас вразрез — Бензема влетел в штрафную, обыграл голкипера и пробил по пустым воротам.

Гол Бензема. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Мадридский «Реал» в прошлом туре проиграл на выезде «Валенсии» со счётом 1:0. Матч был омрачён скандалом вокруг нападающего Винисиуса Жуниора, о чём вы можете подробно прочитать в нашем материале ниже. «Реал» (71) — занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым «Атлетико» на очко.