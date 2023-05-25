«Брайтон» нанёс 11 ударов в первом тайме матча с «Ман Сити». Это рекорд

В первом тайме перенесённого матча 32-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» (1:1) «чайки» нанесли 11 ударов по воротам «горожан». Согласно данным OptaJoe, никто не бил по воротам команд Хосепа Гвардиолы чаще ни в одном турнире.

Состоявшийся накануне, 24 мая, матч 32-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ман Сити» завершился вничью — 1:1. В первом тайме «чайки» нанесли 11 ударов по воротам соперника при шести ударах у «горожан».

Напомни, «Брайтон» тренирует Роберто Де Дзерби. Гвардиола ранее возглавлял мюнхенскую «Баварию» и испанскую «Барселону».

Кроме того, суммарно «Брайтон» нанёс 20 ударов. Это третий результат в матчах с командами под руководством Гвардиолы. Только «Вулверхэмптон» в декабре 2019 года (в матче с «Ман Сити») и «Атлетико Мадрид» в марте 2009-го (в матче с «Барселоной») били чаще — 21 и 22 раза соответственно.