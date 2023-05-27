«Наполи» провёл переговоры с Луисом Энрике о работе главным тренером

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике начал переговоры о работе в итальянском «Наполи». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Энрике — фаворит руководства неаполитанцев на пост главного тренера в случае ухода действующего наставника «Наполи» Лучано Спаллетти. Итальянский клуб ещё не достиг соглашения с испанским специалистом, однако его отказ от работы в лондонском «Челси» открыл ему возможность поработать в Италии.

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после чемпионата мира 2023 года в Катаре. Ранее в СМИ сообщали, что видеть испанца на своём тренерском мостике хочет также французский «ПСЖ», который ищет нового наставника на смену Кристофу Галтье.

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