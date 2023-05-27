«Бавария» обыграла «Кёльн» в последнем туре Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» в гостях переиграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 2:1.

Полузащитник баварцев Кингсли Коман открыл счёт в матче на восьмой минуте. Второй гол мюнхенцев, забитый Лероем Зане на 45-й минуте, не был засчитан из-за игры рукой.

Хавбек «Кёльна» Деян Любичич на 81-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти. Однако полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала на 89-й минуте точным ударом принёс своей команде победу. Матч так и завершился — 2:1.

«Бавария» набрала 71 очко в текущем сезоне Бундеслиги. У дортмундской «Боруссии» в активе столько же очков, однако по дополнительным показателям чемпионом Германии стал мюнхенский клуб.

«Кёльн» набрал 42 очка в текущем розыгрыше Бундеслиги и занял 11-е место.