Терзич: «Боруссия» была в 90 минутах от титула. Мы опустошены

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич эмоционально высказался об итогах матча 34-го тура Бундеслиги, в котором его команда дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и не смогла выиграть чемпионат Германии.
«Сложно подобрать слова. Мы опустошены, у нас был хороший шанс для победы в чемпионате. Все мы очень хотели выиграть титул и были близки к этому: нам не хватило всего лишь одного гола.
Перед игрой нас отделяло 90 минут от чемпионства. Таков футбол: порой тебе сложно, ты не забиваешь пенальти и пропускаешь два гола в начале игры – и вдруг всё меняется. Но мы старались изо всех сил.
Перед сегодняшнем матчем мы были в 90 минутах от титула, теперь – в 34 турах от него. Завтра мы начнём тренироваться, чтобы снова попытаться выиграть чемпионат», – приводит слова Терзича ESPN.
Напомним, «Боруссия» не выигрывала чемпионский титул с сезона-2011/2012.
- 27 мая 2023
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