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«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги

«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги
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«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 37-го тура чемпионата Испании (3:0).

В прошедшем сегодня на стадионе «Спотифай Камп Ноу» матче 37-го тура Ла Лиги «Барселона» оказалась сильнее «Мальорки». Голы забивали Ансу Фати (дубль) и Гави. Счёт во встрече сине-гранатовые открыли уже на первой минуте точным ударом Фати, через 23 минуты всё тот же Ансу увеличил преимущество своей команды.

Точку в матче поставил Гави, которому ассистировал Усман Дембеле, 3:0. Отметим, что на 14-й минуте «Мальорка» потеряла нападающего Амата Ндиайе, который был удалён за фол на Бальде.

«Барселона», досрочно оформившая чемпионский титул, набрала после победы над «Мальоркой» 88 очков в 37 матчах внутреннего первенства.

Испания - Примера. 37-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Фати – 1'   2:0 Фати – 24'   3:0 Гави – 70'
Удаления: нет / Ндиайе – 14'
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