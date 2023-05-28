«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 37-го тура чемпионата Испании (3:0).

В прошедшем сегодня на стадионе «Спотифай Камп Ноу» матче 37-го тура Ла Лиги «Барселона» оказалась сильнее «Мальорки». Голы забивали Ансу Фати (дубль) и Гави. Счёт во встрече сине-гранатовые открыли уже на первой минуте точным ударом Фати, через 23 минуты всё тот же Ансу увеличил преимущество своей команды.

Точку в матче поставил Гави, которому ассистировал Усман Дембеле, 3:0. Отметим, что на 14-й минуте «Мальорка» потеряла нападающего Амата Ндиайе, который был удалён за фол на Бальде.

«Барселона», досрочно оформившая чемпионский титул, набрала после победы над «Мальоркой» 88 очков в 37 матчах внутреннего первенства.