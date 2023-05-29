«Наполи» хочет сохранить Осимхена. Клуб готов увеличить ему зарплату

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«Наполи» намерен сохранить нападающего Виктора Осимхена, интерес к которому проявляют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Неаполитанцы могут продлить контракт с нигерийцем на улучшенных условиях, сообщает Calciomercato.

По данным источника, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не отпустит Виктора Осимхена менее чем за € 160 млн.

В то же время босс неаполитанцев рассматривает вариант с пролонгацией действующего соглашения нигерийского форварда, предусматривающий повышение заработной платы. Сейчас Осимхен получает в «Наполи» € 4,5 млн в год.

Кроме того, Де Лаурентис собирается прописать в новом контракте с нападающим сумму отступных. Она составит € 160 млн. Действующий контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2022/2023 Виктор провёл 31 матч за неаполитанцев в Серии А и забил 25 голов.