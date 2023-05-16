«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе с «ПСЖ» и «Челси» за трансфер Осимхена — Il Matino

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

Как сообщает Il Matino, два члена скаутской команды «Челси» посетили матч между «Наполи» и «Монцей» (0:2), который Осимхен отыграл целиком. Лондонский клуб уже работает над трансфером нападающего.

При этом уточняется, что в борьбе за игрока лидирует «Манчестер Юнайтед». «Юнайтед» связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом ещё в августе прошлого года, но с тех пор к борьбе за Осимхена подключились «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ». У Де Лаурентиса прекрасные отношения с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. Из неаполитанского клуба в «ПСЖ» переходили Фабиан Руис, Эдинсон Кавани и Эсекьель Лавесси.

Де Лаурентис может попытаться продлить контракт с Осимхеном, но не станет значительно превышать потолок зарплат, установленный в «Наполи».

Клуб продаст Осимхена, если получит «огромное» предложение по нему. Агенты уже работают над возможной сделкой, они же и привлекли внимание «МЮ» к защитнику «Наполи» Ким Мин Джэ.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 28 голов и четыре результативные передачи в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»: