Кавазашвили: я бы отдал приз лучшему голкиперу сезона Акинфееву, а не Сафонову
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал список номинантов на приз лучшему вратарю сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Я бы отдал этот приз Акинфееву. Почему? Потому что с его возрастом и с его опытом он очень много пользы приносит ЦСКА.
А если говорить о перспективе, то это Сафонов, но у него ещё всё впереди. Именно сейчас я бы выбрал Акинфеева», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
Напомним, победитель приза «лучшего вратаря сезона» станет известен в воскресенье, 4 июня. Его определят главные тренеры и капитаны клубов чемпионата России, легенды лиги и эксперты. На награду претендуют три голкипера: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).
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