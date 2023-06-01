Кавазашвили: я бы отдал приз лучшему голкиперу сезона Акинфееву, а не Сафонову

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал список номинантов на приз лучшему вратарю сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Я бы отдал этот приз Акинфееву. Почему? Потому что с его возрастом и с его опытом он очень много пользы приносит ЦСКА.

А если говорить о перспективе, то это Сафонов, но у него ещё всё впереди. Именно сейчас я бы выбрал Акинфеева», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, победитель приза «лучшего вратаря сезона» станет известен в воскресенье, 4 июня. Его определят главные тренеры и капитаны клубов чемпионата России, легенды лиги и эксперты. На награду претендуют три голкипера: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).