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Игорь Шалимов: Агкацев производит положительное впечатление

Игорь Шалимов: Агкацев производит положительное впечатление
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры 21-летнего голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«У «Краснодара» поменялся вратарь — второй тур подряд играет Агкацев, и играет хорошо. В принципе, перемены были логичны: Матвей не очень удачно отыграл последние матчи, были ошибки, плюс я вижу, что в прессе начали писать про личную историю, это всегда влияет, трудно абстрагироваться — возможно, это дёргает, когда начинают писать и обсуждать.

Агкацев отлично отыграл два матча, очень положительное впечатление парень оставляет — уверенный, не допускает даже одной помарки. Кто будет следующий матч в РПЛ играть, наверное, тот и сыграет в финале Кубка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Агкацев сохранил в неприкосновенности свои ворота в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). 21-летний вратарь в текущем сезоне провёл за «Краснодар» семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. При этом в четырёх играх голкипер не позволил соперникам распечатать свои ворота.

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