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Зайнутдинов — о Fan ID: смотрим обзоры матчей, где полные трибуны — становится грустно

Зайнутдинов — о Fan ID: смотрим обзоры матчей, где полные трибуны — становится грустно
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался об атмосфере на трибунах клуба.

«Другой антураж с первого дня и по сей день. Бывает, что перед матчем смотрим всякие обзоры, где полные трибуны — становится грустно. В сборной Казахстана полные трибуны? Там — да. Там всегда нас поддерживают», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Система Fan ID начала действовать в Российской Премьер-Лиге год назад. Наличие карты болельщика для посещения матчей турнира в Москве стало обязательным, начиная с весенней части сезона. Ряд фанатских объединений выразил несогласие с законом, отказавшись оформлять Fan ID. ЦСКА завершил сезон на втором месте, набрав 58 очков в 30 матчах.

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