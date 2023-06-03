Зайнутдинов — о Fan ID: смотрим обзоры матчей, где полные трибуны — становится грустно
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался об атмосфере на трибунах клуба.
«Другой антураж с первого дня и по сей день. Бывает, что перед матчем смотрим всякие обзоры, где полные трибуны — становится грустно. В сборной Казахстана полные трибуны? Там — да. Там всегда нас поддерживают», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Система Fan ID начала действовать в Российской Премьер-Лиге год назад. Наличие карты болельщика для посещения матчей турнира в Москве стало обязательным, начиная с весенней части сезона. Ряд фанатских объединений выразил несогласие с законом, отказавшись оформлять Fan ID. ЦСКА завершил сезон на втором месте, набрав 58 очков в 30 матчах.
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