Игрок ЦСКА Зайнутдинов: есть мечта поиграть в Европе — в любом из топ-5 чемпионатов
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о своей мечте поиграть в любом из пяти сильнейших европейских чемпионатов.
«В чём личная мотивация? Есть мечта поиграть в Европе. Будем работать, а дальше будет видно. В каком чемпионате хотел бы поиграть? В любом из топ-5 чемпионатов», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В текущем сезоне на счету Зайнутдинов 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Казахский хавбек выступает за армейцев с 2020 года.
Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
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