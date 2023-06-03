«Кальяри» сыграет с «Бари» в матче за выход в Серию А
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Завершился ответный матч полуфинала плей-офф итальянской Серии В, в котором встречались «Кальяри» и «Парма». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Первый матч завершился победой «Кальяри» со счётом 3:2. Таким образом, команда вышла в финал плей-офф, победив по сумме двух матчей. В другом полуфинале встречались «Бари» и «Зюдтироль». Команды обменялись победами со счётом 1:0, но «Бари» прошёл в финал, так как оказался выше в регулярном сезоне.
В регулярной части сезона Серии В «Кальяри» занял пятое место, набрав 60 очков. «Бари» завершил турнир на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 65 баллов. Ранее в Серию А вышли «Фрозиноне» и «Дженоа». Покинут высшую лигу «Сампдория», «Кремонезе» и ещё одна команда.
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