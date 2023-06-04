«Нант» в последнем туре спасся от вылета в Лигу 2

Завершился матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» на своём поле принимал «Анже». Игра проходила в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Победу «канарейкам» принёс Игнатиус Ганаго, отличившийся с передачи Людовика Бласа на 16-й минуте. Этот гол позволил «Нанту» обойти «Осер» в турнирной таблице и избежать вылета в Лигу 2.
«Осер» в параллельном матче на своём поле проиграл «Лансу» со счётом 1:3. В составе хозяев отличился М'Байе Ньянг, за гостей забивали Луа Опенда и Алексис Клод-Морис, оформивший дубль.
«Нант» в итоговой таблице Лиги 1 занял 16-е место, набрав 36 очков. Команда Антуана Комбуаре на одно очко опередила «Осер» (35), который составил компанию «Анже», «Труа» и «Аяччо», ранее лишившимся шансов сохранить место в высшей лиге Франции.
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