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«Нант» в последнем туре спасся от вылета в Лигу 2

«Нант» в последнем туре спасся от вылета в Лигу 2
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Завершился матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» на своём поле принимал «Анже». Игра проходила в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Победу «канарейкам» принёс Игнатиус Ганаго, отличившийся с передачи Людовика Бласа на 16-й минуте. Этот гол позволил «Нанту» обойти «Осер» в турнирной таблице и избежать вылета в Лигу 2.

Франция - Лига 1. 38-й тур
03 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Ганаго – 16'

«Осер» в параллельном матче на своём поле проиграл «Лансу» со счётом 1:3. В составе хозяев отличился М'Байе Ньянг, за гостей забивали Луа Опенда и Алексис Клод-Морис, оформивший дубль.

Франция - Лига 1. 38-й тур
03 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 3
Ланс
Ланс
0:1 Клод-Морис – 19'   0:2 Клод-Морис – 48'   1:2 Ньянг – 71'   1:3 Опенда – 78'

«Нант» в итоговой таблице Лиги 1 занял 16-е место, набрав 36 очков. Команда Антуана Комбуаре на одно очко опередила «Осер» (35), который составил компанию «Анже», «Труа» и «Аяччо», ранее лишившимся шансов сохранить место в высшей лиге Франции.

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