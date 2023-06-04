Хаджи: при Абаскале в игре «Спартака» наметился регресс. Идеи не доходят до футболистов

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи считает, что при главном тренере команды Гильермо Абаскале в игре красно-белых наметился регресс.
«Третье место всегда лучше, чем второе: там остаётся лишь шаг до золота, а у третьего и медали, и результат тоже хороший. Но, конечно, недоволен игрой «Спартака», потому что так проводить последние игры нельзя. Как мне кажется, при Абаскале в игре команды наметился только регресс.
Есть куда расти и над чем работать. Надеюсь, в следующем сезоне результат будет лучше. Перед началом следующего сезона с игроками «Спартака» обязательно нужно провести воспитательные беседы: не может быть столько удалений. Мне кажется, тренерские идеи не доходят до футболистов — это неприятный факт.
Как можно было допустить, чтобы в конце сезона одни из лучших игроков — Джикия и Соболев — получили дисквалификации? Это никуда не годится. Без дисциплины не будет никаких достижений», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 4 июня 2023
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