Хаджи: при Абаскале в игре «Спартака» наметился регресс. Идеи не доходят до футболистов

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи считает, что при главном тренере команды Гильермо Абаскале в игре красно-белых наметился регресс.

«Третье место всегда лучше, чем второе: там остаётся лишь шаг до золота, а у третьего и медали, и результат тоже хороший. Но, конечно, недоволен игрой «Спартака», потому что так проводить последние игры нельзя. Как мне кажется, при Абаскале в игре команды наметился только регресс.

Есть куда расти и над чем работать. Надеюсь, в следующем сезоне результат будет лучше. Перед началом следующего сезона с игроками «Спартака» обязательно нужно провести воспитательные беседы: не может быть столько удалений. Мне кажется, тренерские идеи не доходят до футболистов — это неприятный факт.

Как можно было допустить, чтобы в конце сезона одни из лучших игроков — Джикия и Соболев — получили дисквалификации? Это никуда не годится. Без дисциплины не будет никаких достижений», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.