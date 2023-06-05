Дудиев высказался о 30-матчевой серии «Балтики» без поражений

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, за счёт чего клубу удалось показать 30-матчевую серию без поражений.

«Главное – подбор футболистов. Руководители и тренерский штаб собрали очень хороший коллектив. Сплав молодости – ребят, голодных до результата – и опыта. Это сыграло большую роль. Поэтому команда так здорово выступала. Любого результата добивается коллектив. Тренерскому штабу удалось его создать.

Конечно, вряд ли можно было предположить, что мы пройдём 30 туров без поражений. Но на каждую игру выходили как на последнюю.

Явной уверенности в таком результате не было. Вспоминаю первую игру с «Велесом». У нас удаление и пропущенный гол на последней минуте. Конечно, переживали из-за этого. Но потом подобного себе уже не позволяли. С каждой игрой команда чувствовала себя всё увереннее. Пошли победы. Мы стали понимать, что готовы конкурировать с кем угодно. И это чувство не покидало весь сезон», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.