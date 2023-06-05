«Сёмин достал конверт: «А это лично от меня!» Душевные истории от полузащитника «Балтики»

Почему Дудиев не выполнил просьбу Спаллетти и сколько ему задолжали в «Алании» и «Тосно».

Аслан Дудиев не основной полузащитник «Балтики», но точно важный. Это подтверждает статистика – он сыграл в 29 матчах, пусть и почти всегда выходил на замену. Аслану 32 года и, как следствие, приличный футбольный бэкграунд: академия Коноплёва, «Зенит», золотое время «Мордовии», «Томь», «Тосно». В последние годы он осел в Калининграде. Признаётся, что это был одно из лучших решений в карьере.

Аслан рассказал «Чемпионату», как «Балтика» узнала о выходе в РПЛ, благодаря чему удалось добиться такого успеха, а также вспомнил прошлое – необычную просьбу от Спаллетти, премиальные от Сёмина и многое другое.

Дудиев объясняет, почему «Балтика» в РПЛ: подбор футболистов, атмосфера, игра не за деньги

– О выходе в РПЛ вы узнали в раздевалке, когда «Алания» сыграла вничью с «Акроном». Как это было?

– У нас закончилась тренировка. И сразу после неё собрались с ребятами. К тому моменту «Алания» уже играла второй тайм. Спасибо «Акрону» и нашему бывшему тренеру Евгению Калешину. Обстоятельства сложились так, что в моменте именно благодаря их результату мы вышли в РПЛ.

– Что это были за эмоции?

– Эйфория. Я четыре года в Калининграде, и всё это время «Балтика» ставила задачу повышения в классе. Но никак не получалось. И вот наконец-то это случилось. Конечно, все были рады. Учитывая, какой шикарный город, стадион, как важен этот результат для болельщиков, можно точно сказать, что выход в РПЛ — особенное событие.

– На следующий день был матч с «Рубином». Наверняка это удерживало от большого празднования?

– Останавливало, конечно. Но в любом случае это наш сезон. И главную задачу мы выполнили. Конечно, хотелось бы завоевать золотые медали и выйти в РПЛ с первого места. Мы шли 30 туров без поражений и по-прежнему стремимся к этому.

Какого-то корпоратива у нас не было. Ни до «Рубина», ни после. Сейчас важно завершить сезон. А после как следует отпразднуем.

– Поражение от «Рубина» – отдельное разочарование?

– Конечно. Собрались полные трибуны. Хотелось их порадовать. Но это футбол. ФНЛ – такая лига, где сложно обыграть любую команду. Особенно «Рубин». Но в любом случае у нас были подходы, были моменты. По ощущениям, на поле сравнять счёт мы могли. Повторюсь, главное, что мы выполнили задачу.

– 30 матчей без поражений – как это стало возможным?

– Главное – подбор футболистов. Руководители и тренерский штаб собрали очень хороший коллектив. Сплав молодости – ребят, голодных до результата – и опыта. Это сыграло большую роль. Поэтому команда так здорово выступала. Любого результата добивается коллектив. Тренерскому штабу удалось его создать.

Конечно, вряд ли можно было предположить, что мы пройдём 30 туров без поражений. Но на каждую игру выходили как на последнюю.

– В начале сезона вряд ли была уверенность, что получится.

– Явной уверенности не было. Вспоминаю первую игру с «Велесом». У нас удаление и пропущенный гол на последней минуте. Конечно, переживали из-за этого. Но потом подобного себе уже не позволяли. С каждой игрой команда чувствовала себя всё увереннее. Пошли победы. Мы стали понимать, что готовы конкурировать с кем угодно. И это чувство не покидало весь сезон.

– Обычно в РПЛ поднимаются клубы с наибольшим бюджетом и высокими зарплатами. Но это точно история не про «Балтику».

– Это так. В «Балтику» точно идут не за деньгами. Хотя Первая лига сейчас в принципе не то место, где можно много заработать. Лет пять-шесть назад здесь были сумасшедшие зарплаты и премиальные, приезжали даже неплохие легионеры, в основном ради денег. Сейчас времена изменились. Поэтому наше руководство правильно говорит, что в «Балтике» выступают футболисты, которые хотят развиваться и прогрессировать. Деньги далеко не первостепенны.

Сергей Игнашевич в раздевалке «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

– Предположу, что средняя зарплата в клубе – 150–200 тысяч.

– Сумму я называть не буду. Это не совсем корректно. Но скажу, что вы плюс-минус правы.

– Премиальные за выход в РПЛ обещаны?

– Да. Но опять же это не огромные деньги.

Аслан уходил из «Балтики» при Калешине, но вернулся уже к Игнашевичу. Почему?

– Вы сами вернулись в «Балтику» в начале сезона после года в «Роторе». Почему?

– Сразу скажу, что никаких проблем в «Балтике» у меня никогда не было. Мне очень нравилось выступать за клуб. Я искренне полюбил Калининград – считаю это место одним из лучших для жизни. Рядом Европа, все люди добрые, воспитанные. У меня же двое детей, поэтому это особенно важно. Когда я уходил, со всеми хорошо попрощался.

Почему уходил? Я выступал в «Балтике» 2,5 года. Всё это время работал под руководством Евгения Калешина. Каждый раз ставили задачу выхода, но никак не получалось. Один раз пролезли на пятое место – это был максимум. Калешин – прекрасный тренер, мы с ним до сих пор в хороших отношениях, однако бывают моменты, когда понимаешь: дальше работать вместе сложно. Я ему дал всё, он мне — тоже. Да и хотелось какой-то перезагрузки. Что-то поменять в своей жизни. Мы хорошо попрощались, я собрал вещи и уехал.

Год отыграл в Волгограде. У меня закончился контракт, и вновь появилась возможность вернуться. Не раздумывая собрал вещи и снова приехал в Калининград.

– Вы вернулись уже к Игнашевичу. Как вам работа с ним?

– Понятно, что Сергей Николаевич – молодой тренер, но со своим видением. Он постоянно хочет развиваться, у него много идей, смотрит много футбола. А ещё Игнашевич – максималист. У него хороший контакт с футболистами. Он готов объяснять все нюансы. Большой фанат футбола, думает над каждой тренировкой.

– Говорят, Игнашевич довольно принципиальный.

– Вообще, это свойство всех тренеров. К сожалению, слишком поздно это понял. Иначе, может, поменял бы поменьше команд.

– А есть в нём то, что может не нравиться?

– Думаю, здесь работает простой принцип – тренер всегда хороший для тех, кто играет в стартовом составе. А у тех, кто сидит постоянно в запасе, могут быть вопросы. Но вообще тренер — это не товарищ, не друг. Главное, чтобы команда решила задачу. Вот я редко выхожу в основе, но часто на замену. При этом у меня язык не повернётся сказать что-то плохое про Игнашевича.

Ещё отдельно отметил бы атмосферу – то, что я вижу, довольно редкое явление для Первой лиги. Игроки приезжают позаниматься до тренировки, остаются после. Я много где проиграл и подобного не видел. Это дорогого стоит.

– В таких вещах обычно участвует не только тренер.

– Вы правы. Большая заслуга в этом у Младена Кашчелана. Ему 40 лет, а он отрабатывает на максимуме на каждой тренировке. Каждое упражнение, каждое единоборство. Я уже ему говорю: «Cтарый, ты чего? Откуда столько сил?». Он только улыбается. И, конечно, когда молодые смотрят, что Кашчелан пашет на каждой тренировке, на каждом занятии в тренажёрке, то не имеют никакого права выглядеть хуже. Так что ему отдельная благодарность.

– Так а зачем Кашчелану это нужно?

– Большой фанат футбола. Мы с ним как-то летели вместе, а у него включён айпад. Так даже в полёте он смотрит какие-то вещи, связанные с футболом. Я удивляюсь. Все спят, а он смотрит.

Младен Кашчелан Фото: ФК «Балтика»

– У «Балтики» есть как минимум два молодых игрока, ставших открытием – Тамерлан Мусаев и Владислав Лазарев. Первый, как и вы, с Кавказа. Помогали ему в адаптации?

– Помню, как первый раз увидел его – высокий, худой, скромный. Но за пару лет окреп и теперь действительно игрок высокого уровня. Он впитывает всё полезное от всех. Большую роль в его развитии сыграл Кашчелан. Он ведь знает всё о футболе. Я тоже помогаю при необходимости.

– По вашим ощущениям, какие цели могут быть у клуба в РПЛ?

– Думаю, если оставить нынешний состав, то мы можем быть в середине. Я вижу настроения, мотивацию в команде. Надеюсь, у нас будет точечное усиление. И мы хорошо проявим себя в РПЛ.

– Вы сами останетесь на следующий сезон?

– После сезона сядем и поговорим. Я надеюсь остаться.

Дудиев начинал с Дзагоевым и Хубуловым — вместо «Мордовии» поехал в «Зенит» к Спаллетти. Что там было?

– Вы воспитанник академии Коноплёва. Как вы там оказались?

– Вообще, я начинал в Алагире – городе, который стал известен благодаря Черчесову. Потом перебрался во владикавказскую «Юность» – там стал работать с Игорем Витальевичем Осинькиным. Каждый день ездил по 30 километров туда-обратно. И так получилось, что у нас пошли результаты. Стали на всероссийских турнирах всех побеждать. В итоге из нашей команды 10 человек так или иначе поиграли в РПЛ. Сумасшедший результат. Всё это благодаря Игорю Витальевичу – тоже фанатику футбола.

В итоге его пригласили в академию Коноплёва. И он забрал с собой нескольких ребят, в том числе меня, Дзагоева, Хубулова.

– Главный талант, с которым вы пересекались в академии Коноплёва?

– Конечно, Дзагоев. Добрался до сборной, много чего выиграл. Хубулов тоже был шикарный футболист. Цаллагов. Но самый талантливый — Дзагоев.

– В 2010-м в вашей карьере на год появился «Зенит». Как это вышло?

– Дело шло к выпуску из академии Коноплёва. И талантливых футболистов стали разбирать разные клубы. Дзагоев поехал в ЦСКА, я должен был переходить в «Мордовию», только вышедшую в ФНЛ. Уже почти подписал контракт. Однако на меня вышел агент Виталий Калоев. И сказал, что «Зенит» ищет футболиста на правый фланг. Я, естественно, ответил, что готов.

– И поехали.

– Да. Тогда «Зенит» тренировал Спаллетти. Приехал. Даже работал с основной командой. Но играл за молодёжку. Шансов выйти в основе, думаю, не было. Просто нереально конкурировать с теми футболистами. В итоге пробыл там год. Контракт закончился, и позвали в «Аланию».

Аслан Дудиев в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

– Чем запомнился Спаллетти?

– Тогда вряд ли понимал, кто передо мной. Мне 19 лет, совсем молодой парень. Однако после первых сборов сразу ощутил уровень. Чувствовал себя, как самолёт. Таких грамотных нагрузок до этого не встречал. Но и вообще мне тогда казалось, что это космический уровень. Отдельный тренер по защитникам, нападающим. И всё контролирует сам Спаллетти. На тот момент и состав был отличный – Аршавин, Домингес, остальные звёзды. Просто потренироваться с ними уже большое удовольствие. Да, я не играл. Но ни разу не пожалел, что поучаствовал в таком эксперименте. Особенный опыт.

– Со Спаллетти хотя бы раз общались?

– Да. Он общался с молодыми, что-то подсказывал. Один раз помню забавный случай. Не помню, что за повод, но один из футболистов основы проставлялся. Купил дорогое вино: бутылка – 3–5 тысяч долларов. На следующий день у меня был день рождения. А у нас товарищеская игра. Спаллетти подзывает. Думаю, скажет сейчас, что я хорошо тренируюсь и хочет поставить меня в стартовый состав. Он говорит что-то на итальянском, а я ничего не понимаю. Потом включается переводчик: «Спроси, где покупали то вино. И проставься таким же!» – сказал он мне. Но моей зарплаты никак не хватило бы, чтобы хорошо проставиться. В итоге вина не купил. И в основе тоже не вышел. Только на замену.

Шикарные условия в «Мордовии» и частые смены команд

– За следующие 11 лет вы сменили восемь команд. И почти всегда они были проблемными – то заканчивались деньги, то ещё что-то. Не думали, что это какое-то проклятье?

– В принципе, нет. Раньше ведь как было – делали сумасшедшие зарплаты, а потом думали, как их выплачивать. Все хотели всего и сразу. Но так в футболе редко бывает. В итоге всё заканчивалось тем, что оказывалось нечем платить.

– Где у вас были самые шикарные условия?

– В «Мордовии». В тот период, когда команда заняла самое высокое место в своей истории – восьмое. При Юрии Палыче Сёмине. Для Саранска это был большой успех. Там были шикарные условия. В разы больше, чем получал до.

– Но перед Саранском вы играли в «Алании». Дошли до финала Кубка, а потом клуб снялся в середине чемпионата. Как это было?

– Конечно, это был шок. Там ведь в тот период работал Валерий Георгиевич Газзаев. И мало кто мог поверить, что при нём такое случится. Нам в последний сезон вообще не платили. Играли за честь клуба, не хотелось подводить людей. Пять месяцев жили без денег. При этом шли вроде бы на втором месте. Но потом объявили собрание. Газзаев сказал, что все спонсоры ушли, денег давать никто не хочет. Клуб – банкрот. Переглянусь друг с другом и поняли, что это финиш. Даже некого винить.

Юрий Сёмин в «Мордовии» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– «Мордовия». Помимо шикарных условий, там был Сёмин. Как работа с ним?

– Перед нами поставили цель – оказаться как можно выше в таблице. Под задачу пригласили Палыча. Вот это, конечно, человечище. Уникальный мотиватор. Подбирал такие слова, чтобы нас встряхнуть. В итоге на своём поле, по-моему, всех обыграли – «Зенит» с Халком, «Краснодар», остальных. Особых тактических изысков не показывали – забивали один, потом Палыч выпускал защитников и удерживали. Так и заняли восьмое место.

– Премиальные запомнились?

– Они были хорошими. Помню даже такой случай – хлопнули дома «Краснодар», Палыч радостный заходит в раздевалку. Подзывает Коченкова и даёт ему конверт. И говорит – это от меня лично команде. Мы, конечно, были в шоке. Но командный дух поднимался.

– С лета 2016-го по лето 2017-го вы сменили три команды – «Томь», «Анжи» и «Тосно». Почему так много?

– Был слишком молодой и слишком глупый. Искал проблемы не в себе, а во всех тренерах. А оказалось, что проблема была во мне. Был горячим, вспыльчивым – как только что-то не получалось, хотелось что-то поменять.

– Чем запомнился период в «Тосно»?

– Ничем особенным. Тоже удалось собрать голодных до побед мальчуганов и добавить опытных игроков. Но к финалу Кубка меня уже в команде не было. Разорвал контракт.

– Почему?

– Огромные задержки по зарплатам. Как всегда – обещали одно, а закончилось совсем другим.

– Ощущение, что вам должны многие клубы.

– Не совсем так. Даже «Томь» что-то выплатила. Так что не получил денег только от «Алании» и «Тосно».

– Сколько квартир в Калининграде можно купить на эти деньги?

– Одну хорошую трёхкомнатную точно.

– Потом первый заход в «Балтику».

– Да. В принципе, быстро понял, что хочу здесь жить и играть. Комфортно, тепло – шикарный город. Любовь с первого взгляда.

– Любимые места Калининграда?

– В Янтарном шикарный пляж, природа – хорошее место, чтобы позагорать. В Калининграде, конечно, надо посетить наш стадион. И в целом в городе очень много отличных ресторанов: мясо, рыба. Так что можно заходить куда угодно – везде будет вкусно.

– Хотели бы остаться здесь жить после карьеры?

– Пока не знаю. Но это точно то место, куда я всегда буду с большим удовольствием возвращаться.