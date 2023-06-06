И. Федотов считает, что «Спартак» должен был остаться вдесятером в первом тайме в Самаре

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Алексея Амелина в матче 30-го тура РПЛ с участием самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака» (1:0).
«У Амелина беда. Так хорошо шёл, а тут получил назначение на ответственный матч и «поплыл». Скорее всего, не справился с давлением. На 33-й минуте надо было показывать вторую жёлтую карточку Игнатову за грубую игру. Игрок «Спартака» в безрассудной манере наступил сопернику на голеностоп», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В матче «Крыльев Советов» и «Спартака» Алексей Амелин показал три жёлтые карточки самарцам и пять — москвичам. В концовке первого тайма за споры с арбитром со скамейки запасных был удалён защитник «Спартака» Георгий Джикия, а на 65-й минуте игры после просмотра VAR был назначен одиннадцатиметровый в ворота «Крыльев» за игру рукой полузащитника команды Бенхамина Гарре.
- 6 июня 2023
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