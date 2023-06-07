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Артём Ребров назвал Квинси Промеса лучшим игроком сезона в РПЛ

Артём Ребров назвал Квинси Промеса лучшим игроком сезона в РПЛ
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Технический координатор «Спартака» Артём Ребров назвал лучшего игрока сезона в Российской Премьер-Лиге. По мнению бывшего голкипера, им стал нападающий красно-белых Квинси Промес.

«Для меня лучший игрок — Промес. Квинси провёл хороший сезон, забил 20 голов и отдал семь голевых передач. Забивал важные и очень нужные голы в чемпионате и Кубке. В том числе в последнем дерби с ЦСКА забил два важных гола для команды», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» завершил сезон-2022/2023 чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка после 30 матчей. Промес провёл 27 матчей, забил 20 мячей и оформил семь голевых передач.

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