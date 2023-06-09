Александра Трусова поддержала ЦСКА перед финалом Кубка России с «Краснодаром»
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова записала видео со словами поддержки в адрес московского ЦСКА перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром».
«Я хочу пожелать футболистам ЦСКА победы! Приходите поддержать команду на стадион. Вперёд, ЦСКА, за Кубком!» — сказала Трусова.
Суперфинал Кубка России в этом сезоне пройдёт в Москве. Решающую игру турнира примет стадион «Лужники». ЦСКА вышел в Суперфинал в качестве победителя Пути РПЛ, верхней сетки турнира. «Краснодар» пробился в решающий матч из Пути регионов.
Суперфинал пройдёт 11 июня.
Если ЦСКА одержит победу в Суперфинале, то выиграет первый трофей с 2018 года.
Комментарии
- 9 июня 2023
-
15:36
-
15:35
-
15:21
-
15:20
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:40
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:20
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
12:50
-
12:42
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:31
Партнерский контент