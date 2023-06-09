Александра Трусова поддержала ЦСКА перед финалом Кубка России с «Краснодаром»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова записала видео со словами поддержки в адрес московского ЦСКА перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

«Я хочу пожелать футболистам ЦСКА победы! Приходите поддержать команду на стадион. Вперёд, ЦСКА, за Кубком!» — сказала Трусова.

Суперфинал Кубка России в этом сезоне пройдёт в Москве. Решающую игру турнира примет стадион «Лужники». ЦСКА вышел в Суперфинал в качестве победителя Пути РПЛ, верхней сетки турнира. «Краснодар» пробился в решающий матч из Пути регионов.

Суперфинал пройдёт 11 июня.

Если ЦСКА одержит победу в Суперфинале, то выиграет первый трофей с 2018 года.