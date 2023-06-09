«ЦСКА всегда будет первым!» Сергей Бурунов поддержал армейцев перед финалом Кубка России
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Известный российский актёр Сергей Бурунов поддержал московский ЦСКА, болельщиком которого является, в преддверии финального матча Фонбет Кубка России.
«Всем привет, на связи Сергей Бурунов! Я приду на Суперфинал Кубка, чтобы поддержать ребят и свою любимую команду. И вы приходите! ЦСКА всегда будет первым», — сказал Бурунов.
Суперфинал Кубка России состоится уже в ближайшее воскресенье, 11 июня. Решающая игра турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Соперником ЦСКА по финалу станет «Краснодар», прошедший через Путь регионов. Сами армейцы подошли к финальному матчу в качестве победителей Пути РПЛ.
В случае победы в Суперфинале ЦСКА выиграет первый трофей с 2018 года. «Краснодар» может выиграть первый трофей в истории клуба.
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