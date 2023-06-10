Джеко выходил в старте в первом матче «Ман Сити» в ЛЧ — сегодня нападающий играет в финале

Боснийский форвард «Интера» Эдин Джеко выходил в стартовом составе «Манчестер Сити» на первый матч клуба в Лиге чемпионов в сезоне-2011/2012.

14 сентября 2011 года «Манчестер Сити» дебютировал в Лиге чемпионов в матче группового этапа против «Наполи». Эдин Джеко, тогда игравший за «горожан», появился на поле в этой игре с первых минут.

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а «Сити» в итоге не сумел выйти из группы с «Наполи», «Баварией» и «Вильярреалом», заняв третье место.

Сегодня форвард итальянской команды вышел в стартовом составе на финал Лиги чемпионов-2022/23, в которой «Интер» играет с «Манчестер Сити».

В рамках Серии А в сезоне-2022/2023 Эдин Джеко забил девять голов в 33 матчах и отдал три голевых передачи. В Лиге чемпионов он забил четыре мяча.