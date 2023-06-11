Димарко: мы сыграли наравне с командой, которая создана для победы в Лиге чемпионов

Защитник «Интера» Федерико Димарко прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов.
«Остаётся много разочарований, потому что мы играли наравне с «Манчестер Сити». Жаль, что мы проиграли самый важный матч сезона. Давайте не будем забывать, что команда Гвардиолы была создана для победы в чемпионатах.
Мяч, к сожалению, не попал в ворота после моего удара… Прошу прощения у фанатов, что мы проиграли этот финал. Для того, что Интер сделал в этом году во всех соревнованиях, этот финал должен быть отправной, а не финишной точкой» — приводит слова Димарко TuttoMercato.
Напомним, «Интер» уступил в решающем матче «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Единственным мячом отметился хавбек «горожан» Родри на 68-й минуте, отличившийся после отскока от одного из защитников «нерадзурри». Для «Манчестер Сити» это первая победа в самом престижном еврокубковом турнире Европы.
- 11 июня 2023
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