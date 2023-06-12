Легенду женской сборной Англии Алекс Скотт раскритиковали за выбор наряда

В воскресенье, 11 июня, бывшая профессиональная футболистка «Арсенала» и сборной Англии, а также эксперт BBC Алекс Скотт надела красное платье из латекса, чтобы принять участие в крупнейшем благотворительном футбольном матче, за что была раскритикована общественностью, сообщает Just Arsenal.

Критики посчитали, что её образ привлекает «чрезмерное внимание», а в социальных сетях бывшая футболистка подверглась массовому хейту. Во время интервью Radio Times в прошлом году Скотт выразила решимость продолжать общественную деятельность, несмотря на волну женоненавистнических замечаний. Завершив карьеру в 2018 году, она стала экспертом BBC во время женского чемпионата Европы и рассказала, что часто получает сообщения оскорбительного содержания.

Что касается самого благотворительного мероприятия, то матч собрал для Unicef почти € 17 млн.