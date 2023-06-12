Меган Рапино получила травму и рискует пропустить чемпионат мира среди женщин

Футболистка сборной США Меган Рапино рискует пропустить чемпионат мира по футболу среди женщин из-за травмы, сообщает Goal.

37-летняя спортсменка получила повреждение во время последней игры за ЖФК «Лион». Она почувствовала дискомфорт в голеностопе перед стартовым свистком. Рапино какое-то время пыталась играть, но вскоре стало ясно, что она не в состоянии продолжать матч. Чтобы не рисковать здоровьем футболистки, тренер заменил её на Веронику Лацко.

Травма Рапино может стать болезненным ударом для сборная США, которая под руководством главного тренера Влатко Андоновски готовится защитить титул на предстоящем чемпионате мира. Мировое первенство по футболу среди женщин пройдёт на полях Австралии и Новой Зеландии этим летом. Рапино ещё надеется попасть в заявку, но в 2023 году у неё уже были похожие проблемы – из-за травм футболистка пропустила январский сбор национальной команды.