Федотов: ЦСКА в Суперфинале Кубка не выдал суперматч. Волнение и желание сковывало игроков
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре своих подопечных в суперфинальном матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.), отметив, что волнение и желание сковывало игроков его команды.
«ЦСКА в Суперфинале Кубка не выдал суперматч. Было волнение, которое не давало нам раскрыться в атаке, чрезмерное желание завоевать трофей сковывало нас и мешало показывать более зрелую игру в атаке», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
ЦСКА выиграл свой первый трофей с 2018 года. «Краснодар» не смог выиграть первый Кубок в истории клуба. В прошедшем чемпионате России сезона-2022/2023 ЦСКА Федотова занял второе место в турнирной таблице.
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