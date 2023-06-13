Федотов: ЦСКА в Суперфинале Кубка не выдал суперматч. Волнение и желание сковывало игроков

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре своих подопечных в суперфинальном матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.), отметив, что волнение и желание сковывало игроков его команды.

«ЦСКА в Суперфинале Кубка не выдал суперматч. Было волнение, которое не давало нам раскрыться в атаке, чрезмерное желание завоевать трофей сковывало нас и мешало показывать более зрелую игру в атаке», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА выиграл свой первый трофей с 2018 года. «Краснодар» не смог выиграть первый Кубок в истории клуба. В прошедшем чемпионате России сезона-2022/2023 ЦСКА Федотова занял второе место в турнирной таблице.