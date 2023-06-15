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ЦСКА в ближайшее время оформит сделку по выкупу Мойзеса

ЦСКА в ближайшее время оформит сделку по выкупу Мойзеса
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ЦСКА в ближайшее время оформит сделку по выкупу бразильского защитника Мойзеса у «Интернасьонала». Об этом сообщает журналист Фабио Алейхо в своём «твиттере».

По информации источника, в течение нескольких последних часов клубы ведут переговоры, которые проходят в позитивном ключе. Ожидается, что сделка может быть закрыта в течение дня. Мойзес останется в ЦСКА.

28-летний Мойзес играл за ЦСКА в прошедшем сезоне на правах аренды. Защитник сыграл за армейцев 36 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Вместе с ЦСКА Мойзес выиграл Кубок России. Контракт бразильца с «Интернасьоналом» рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Мойзеса в € 5 млн.

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