Мойзес: даже если уйду из ЦСКА, моя миссия выполнена. Клуб десять лет не выигрывал Кубок

Защитник московского ЦСКА Мойзес ушёл от прямого ответа на вопрос о своём будущем. Игрок считает, что выполнил свою миссию в клубе.
«Остаюсь ли я в ЦСКА? Спросите об этом у Романа Юрьевича Бабаева. Он лучше всех знает ответ на этот вопрос.
Я стараюсь говорить только о подписанных вещах. Если случится так, что я уйду из ЦСКА, то я всё равно считаю, что выполнил свою задачу. Клуб десять лет не мог выиграть Кубок России. Я вместе с партнёрами смог выиграть этот трофей: значит, я вошёл в историю ЦСКА. Можно сказать, что моя миссия выполнена», — сказал Мойзес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сезон-2022/2023 Мойзес провёл в ЦСКА на правах аренды. Права на игрока принадлежат футбольному клубу «Интернасьонал». Ранее генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев сообщил, что защитник, скорее всего, останется в Москве.
Отметим, что в Суперфинале Кубка России Мойзес не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии с «Краснодаром», а в целом в турнире он сыграл в 12 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
- 14 июня 2023
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