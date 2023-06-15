Форвард «Спартака» Николсон отличился за сборную Ямайки

В четверг, 15 июня, Ямайка в товарищеском матче уступила Катару со счётом 1:2. Форвард «Спартака» Шамар Николсон провёл на поле все 90 минут и отметился забитым мячом за свою команду.

На 61-й минуте матча 26-летний нападающий реализовал пенальти, однако его гол не спас Ямайку от итогового поражения.

Николсон выступает за национальную сборную уже на протяжении шести лет (с 2017 года). На его счету 11 голов и три результативные передачи в футболке сборной Ямайки. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о травме одного из футболистов «Спартака», полученной в расположении национальной сборной.