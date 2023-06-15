Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Николсон отличился за сборную Ямайки

Форвард «Спартака» Николсон отличился за сборную Ямайки
Комментарии

В четверг, 15 июня, Ямайка в товарищеском матче уступила Катару со счётом 1:2. Форвард «Спартака» Шамар Николсон провёл на поле все 90 минут и отметился забитым мячом за свою команду.

На 61-й минуте матча 26-летний нападающий реализовал пенальти, однако его гол не спас Ямайку от итогового поражения.

Николсон выступает за национальную сборную уже на протяжении шести лет (с 2017 года). На его счету 11 голов и три результативные передачи в футболке сборной Ямайки. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о травме одного из футболистов «Спартака», полученной в расположении национальной сборной.

Материалы по теме
«Спартак» подтвердил, что Тавареш повредил крестообразную связку в сборной Португалии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023