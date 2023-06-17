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Футболистка ЦСКА Братко заплакала после нереализованного пенальти в матче за Суперкубок

Защитница московского ЦСКА Екатерина Братко не смогла сдержать слёз после поражения в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».

Фото: Кадр из трансляции

Братко отметилась голом в матче, сравняв счёт на 79-й минуте встречи. Однако в серии послематчевых пенальти Екатерина не реализовала свою попытку. Она пробивала шестой. Футболистку утешал главный тренер красно-синих Максим Зиновьев.

На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд использовалась система VAR.

Ранее в этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, красно-синие занимают второе место. Их разделяет одно очко.