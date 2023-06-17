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«Зенит» — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России среди женских команд, 17 июня 2023, где смотреть

«Зенит» и ЦСКА схлестнутся за Суперкубок России. Крутой футбол в Москве! LIVE
Кирилл Закатченко Ульяна Лукьянченко
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Суперкубок России среди женских команд.
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А ещё в этот вечер на женском футболе в России дебютирует VAR.

Сегодня, 17 июня, состоится матч за Суперкубок России между женскими командами «Зенита» и ЦСКА. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Winline Суперкубок России (ж) 2023. Финал
17 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это уже третий Суперкубок России среди женских команд. Необычен и тот факт, что женский футбол в стране живёт по системе «весна-осень», а значит, матч за трофей играется в разгар сезона. На титул претендуют как раз «Зенит» и ЦСКА. В рамках Суперлиги команды в нынешнем сезоне уже встречались, и тогда победили представительницы Санкт-Петербурга (2:0).

Этот матч за Суперкубок России будет историческим – на нём впервые в истории женского российского футбола будет работать VAR. Это произойдёт под чётким руководством Анастасии Пустовойтовой.

Интересно, что женские команды по сути предрекли мужской Суперкубок, в котором также встретятся чемпион «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА.

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