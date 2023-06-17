«Зенит» и ЦСКА схлестнутся за Суперкубок России. Крутой футбол в Москве! LIVE

Сегодня, 17 июня, состоится матч за Суперкубок России между женскими командами «Зенита» и ЦСКА. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Это уже третий Суперкубок России среди женских команд. Необычен и тот факт, что женский футбол в стране живёт по системе «весна-осень», а значит, матч за трофей играется в разгар сезона. На титул претендуют как раз «Зенит» и ЦСКА. В рамках Суперлиги команды в нынешнем сезоне уже встречались, и тогда победили представительницы Санкт-Петербурга (2:0).
Этот матч за Суперкубок России будет историческим – на нём впервые в истории женского российского футбола будет работать VAR. Это произойдёт под чётким руководством Анастасии Пустовойтовой.
Интересно, что женские команды по сути предрекли мужской Суперкубок, в котором также встретятся чемпион «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА.
- 17 июня 2023
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