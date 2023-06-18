Форвард «Зенита» Малком дебютировал за сборную Бразилии. Это произошло в товарищеской игре, в которой «селесао» встречались со сборной Гвинеи. Матч завершился разгромной победой бразильцев со счётом 4:1 благодаря голам Жоэлинтона, Родриго Гоэса, Эдера Милитао и Винисиуса Жуниора.

Малком появился на поле на 83-й минуте встречи, заменив вингера «Реала» Родриго. Форвард «Зенита» сыграл под 21-м номером.

Отметим, что до майского приглашения в сборную, Малком не вызывался в основную команду своей страны. Футболист имел опыт выступления за молодёжную и олимпийскую национальные сборные.

В сезоне-2022/2023 на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Форварда признали лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.