Нидерландские СМИ: план Промеса — получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стремится получить российский паспорт, чтобы избежать экстрадиции. В этом убеждены журналисты нидерландского интернет-портала AD.
Футболист красно-белых был обвинён в ряде серьёзных преступлений на родине: ему приписывают нападение на его двоюродного брата с ножом и участие в торговле наркотиками. По мнению голландских СМИ, паспорт Промесу нужен как раз для того, чтобы избежать правосудия в Нидерландах.
Решение по делу о нападении будет вынесено в следующий понедельник. Когда на Промеса был обрушен шквал судебных обвинений, он как можно скорее покинул родной «Аякс» и в 2021 году перебрался в московский «Спартак», где уже выступал до этого.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Промес отыграл 27 матчей, забил 20 голов и отдал семь голевых передач.
- 18 июня 2023
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