Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерландские СМИ: план Промеса — получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму

Нидерландские СМИ: план Промеса — получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стремится получить российский паспорт, чтобы избежать экстрадиции. В этом убеждены журналисты нидерландского интернет-портала AD.

Футболист красно-белых был обвинён в ряде серьёзных преступлений на родине: ему приписывают нападение на его двоюродного брата с ножом и участие в торговле наркотиками. По мнению голландских СМИ, паспорт Промесу нужен как раз для того, чтобы избежать правосудия в Нидерландах.

Решение по делу о нападении будет вынесено в следующий понедельник. Когда на Промеса был обрушен шквал судебных обвинений, он как можно скорее покинул родной «Аякс» и в 2021 году перебрался в московский «Спартак», где уже выступал до этого.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Промес отыграл 27 матчей, забил 20 голов и отдал семь голевых передач.

Материалы по теме
Промес обратился к болельщикам «Спартака» после признания лучшим игроком сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023