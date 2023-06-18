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«Рома» рассматривает вариант с арендой Верратти

«Рома» рассматривает вариант с арендой Верратти
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«Рома» заинтересована в сотрудничестве с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью выходил на связь с 30-летним итальянским хавбеком и всячески пытался убедить его присоединиться к «Роме». Отмечается, что римский клуб рассматривает вариант с арендой Верратти, однако высокие зарплатные ожидания игрока могут стать серьёзным препятствием на пути полузащитника в «Рому».

В сезоне-2022/2023 на счету Верратти 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее агент Верратти заявил о желании игрока продолжать карьеру на родине.

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