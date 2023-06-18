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Хорватия — Испания: победитель Лиги наций УЕФА определится в дополнительное время

Хорватия — Испания: победитель Лиги наций УЕФА определится в дополнительное время
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В эти минуты проходит финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Хорватии и сборная Испании. Команды играют на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА. Лига A. Финал
18 июня 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 0
4 : 5
Испания

За 90 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. До выявления победителя встреча будет продолжаться ещё как минимум полчаса.

Напомним, хорваты вышли в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. «Фурия Роха» была сильнее итальянцев — 2:1. Решающим голом отметился форвард Хоселу, поразивший ворота соперника на 88-й минуте.

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