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Левандовски: ценю каждый день, каждую минуту и каждую игру за «Барселону»

Левандовски: ценю каждый день, каждую минуту и каждую игру за «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился впечатлениями после дебютного сезона в каталонском клубе.

«Я счастлив быть частью этого проекта. Я ценю каждый день, каждую минуту и каждую игру за «Барселону».
Когда я впервые вышел играть на «Камп Ноу», понял, почему «Барса» — это больше, чем клуб. Я прикоснулся к истории и почувствовал что-то волшебное. Каждый день, надевая эту футболку, я чувствую, что нахожусь в особом месте. Количество болельщиков «Барселоны» невероятно, и их поддержка ощущается в любое время.

Что касается спортивных результатов — думаю, это был очень хороший сезон. Было сложно бороться за титулы в клубе, который переживает перестройку, но мы приложили все усилия. Знаем, что теперь все команды захотят победить нас, нужно быть готовыми к этому», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo со ссылкой на польский канал TVP Sport.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски принял участие в 34 матчах, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой провёл восемь сезонов.

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