Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски категорически отвергает интерес арабских клубов

Левандовски категорически отвергает интерес арабских клубов
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не намерен переходить в Саудовскую Аравию.

«Для меня этот вопрос даже не рассматривается. Тем более что мой контракт с «Барсой» действует ещё какое-то время. Я вижу, что происходит в Аравийском футболе, но меня это не интересует, потому что у меня есть другие приоритеты», — цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

Отметим, что особенно активны на трансферном рынке такие клубы, как «Аль-Наср» (он в своё время подписал Роналду) и «Аль-Иттихад», недавно оформивший трансфер Карима Бензема из мадридского «Реала».

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски отыграл 34 матча, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой провёл 12 сезонов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023