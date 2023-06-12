Левандовски категорически отвергает интерес арабских клубов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не намерен переходить в Саудовскую Аравию.

«Для меня этот вопрос даже не рассматривается. Тем более что мой контракт с «Барсой» действует ещё какое-то время. Я вижу, что происходит в Аравийском футболе, но меня это не интересует, потому что у меня есть другие приоритеты», — цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

Отметим, что особенно активны на трансферном рынке такие клубы, как «Аль-Наср» (он в своё время подписал Роналду) и «Аль-Иттихад», недавно оформивший трансфер Карима Бензема из мадридского «Реала».

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски отыграл 34 матча, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой провёл 12 сезонов.