«Ювентус» проявляет интерес к Роберто Фирмино

Туринский «Ювентус» интересуется 31-летним бразильским форвардом Роберто Фирмино, покидающим «Ливерпуль» на правах свободного агента. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Ювентус» хотел приобрести нападающего ещё год назад, но тогда против трансфера выступил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. В итоге Фирмино провёл сезон-2022/2023 в мерсисайдском клубе и в конце июня получит статус свободного агента, когда истекут сроки его контракта с красными.

За команду Клоппа в минувшем сезоне Фирмино провёл 25 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. За красных бразилец выступал с 2015 года и выиграл с мерсисайдским клубом, в числе прочего, Лигу чемпионов и чемпионат Англии.